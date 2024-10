E’ tutto pronto a Camposano per il “Palio del Casale”, la gara mondiale di corsa sugli asini, che quest’anno giunge alla sua XII edizione.

La Sardegna sarà rappresentata dalla delegazione di Ollolai e in particolare dal suo fantino Giovanni Bussu, fratello di Valentino Bussu, Campione del Mondo 2016, Campione d’Europa 2015 e d’Italia 2014, che per impegni lavorativi non potrà partecipare alla edizione 2017.

Giovanni, emigrato ollolaese, è rientrato da poco in Sardegna dopo diversi anni vissuti in Toscana. Al Palio del Casale, in programma i prossimi 13 e 14 maggio, dovrà sfidare i colleghi provenienti dal Piemonte, dalla Toscana, dal Lazio, dalla Campania, dalla Basilicata, dall’Abruzzo, dalla Puglia, dalla Calabria, dalla Sicilia, dall’Emilia Romagna, dal Molise, dalle Marche, dal Veneto, dalla Croazia e dal Pakistan.

“Siamo pronti per questa esperienza che sappiamo già essere bellissima – ha detto il presidente della Pro loco di Ollolai Pierpaolo Soro -. Questa Gara mondiale non solo rappresenta uno stimolo dal punto di vista della competizione agonistica, ma si tratta, in modo particolare, di un appuntamento che apre al confronto con le altre Regioni e ci permette di portare e far conoscere con tanto orgoglio le nostre tradizioni. In occasione di questo appuntamento non rappresentiamo solo il nostro paese, ma siamo gli ambasciatori di tutta la Sardegna è per noi questo aspetto ha un valore del tutto particolare”.