Il Palu de sos vihinados di Ollolai, giunto alla sua 14^ edizione, vedrà confrontarsi sabato 15 luglio in Piazza Marconi i cinque rioni storici del paese. Una sfida che risveglia la fantasia, la passione e lo spirito goliardico di tutta la popolazione. Gli ollolaesi hanno lavorato per settimane affiancando la Pro Loco nell’organizzazione della manifestazione che trova nei pranzi comuni preparati in ognuno dei cinque rioni uno dei momenti di convivialità più genuini e attesi dall’intera comunità.

Gli abitanti del rione vincitore, al termine della gara, esploderanno in caroselli di festa travolgendo con il proprio entusiasmo appassionati e visitatori. L'intero evento verrà trasmesso in diretta su Sardegna Live.



IL RIONE DI SU MONTRICU

Colori: giallo e nero

Simbolo: su beccu (il montone)

Vittorie: 2012, 2005



Il commento: "Il fantino lo decideremo sabato - racconta Riccardo Soro - Sarà sicuramente una manifestazione molto particolare. Intanto perché si sta bene e a Ollolai l'ambiente, l'atmosfera e l'allegria che si vive il giorno del Palio è difusa e contagiosa. Chi viene si sente subito coinvolto nel vicinato in cui è invitato. Sarà una sfida pacifica e gioiosa tra vicinati. Fatta per avvicinare ancora di più tutta la popolazione. Le comitive sono globali, da zero a cento anni fanno parte del vicinato. Ci si fa visita tra vicinati per prendersi in giro a vicenda e per bere ridere e divertirsi e per invitarci l'uno con l'altro. Potrei scrivere pagine e pagine di parole ma non riuscirei a spiegare cos'e veramente la giornata del palio. Anche perché si inizia molto prima del giorno del palio e si continua anche le giornate successive. Il vicinato diventa una compagnia allargata alle solite amicizie".