Il Palu de sos vihinados di Ollolai, giunto alla sua 14^ edizione, vedrà confrontarsi sabato 15 luglio in Piazza Marconi i cinque rioni storici del paese. Una sfida che risveglia la fantasia, la passione e lo spirito goliardico di tutta la popolazione. Gli ollolaesi hanno lavorato per settimane affiancando la Pro Loco nell’organizzazione della manifestazione che trova nei pranzi comuni preparati in ognuno dei cinque rioni uno dei momenti di convivialità più genuini e attesi dall’intera comunità. Gli abitanti del rione vincitore, al termine della gara, esploderanno in caroselli di festa travolgendo con il proprio entusiasmo appassionati e visitatori. L'intero evento verrà trasmesso in diretta su Sardegna Live.

IL RIONE DI SA PADULE

Colori: celeste e arancione

Simbolo: s’astore (l’astore)

Vittorie: 2004, 2007, 2010, 2011, 2013, 2014

Il commento: “Siamo pronti a rivivere le solite situazioni e il solito ambiente in compagnia – racconta Giampiero Delussu – da diversi giorni stiamo preparando la festa. È l’occasione per passare un po’ di tempo insieme visto che con gli impegni quotidiani non si riesce mai ad incontrarsi. È un piacere ritrovarsi per mangiare. bere e fare festa insieme. Io ho appena finito di fare un po’ di trippa. Quest’anno il nostro pranzo, che solitamente era nella palestra del paese, è stato trasferito all’aperto quest’anno, speriamo così di combattere in qualche modo l’afa di questi giorni”.