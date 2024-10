Il Palu de sos vihinados di Ollolai, giunto alla sua 14^ edizione, vedrà confrontarsi sabato 15 luglio in Piazza Marconi i cinque rioni storici del paese. Una sfida che risveglia la fantasia, la passione e lo spirito goliardico di tutta la popolazione. Gli ollolaesi hanno lavorato per settimane affiancando la Pro Loco nell’organizzazione della manifestazione che trova nei pranzi comuni preparati in ognuno dei cinque rioni uno dei momenti di convivialità più genuini e attesi dall’intera comunità. Gli abitanti del rione vincitore, al termine della gara, esploderanno in caroselli di festa travolgendo con il proprio entusiasmo appassionati e visitatori. L'intero evento verrà trasmesso in diretta su Sardegna Live.

IL RIONE DI FERRUTHONES

Colori: rosso e blu

Simbolo: su sirvone (il cinghiale)

Vittorie: 2006, 2016

Il commento: “Siamo i campioni in carica – racconta Marco Bussu – abbiamo vinto due volte il Palio dei vicinati, l’ultima proprio l’anno scorso. Ovviamente quest’anno siamo già impegnati nell’organizzazione e come sempre puntiamo a vincere nuovamente e confermare il successo dell’anno scorso. Sarebbe bello riuscirci, altrimenti ci divertiremo ugualmente. In questi giorni ci stiamo confrontando per decidere a chi affidare il compito di correre sul nostro asinello. E in fase di definizione anche il menù del pranzo comune che coinvolgerà tutti gli abitanti di Ferruthones: pasta al ragù, carne di pecora e porcetto, vino e birra volontà”.