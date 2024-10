Il Palio degli asinelli di Ollolai e il campione italiano Valentino Bussu conquistano la Spagna. La scuderia di proprietà del grande pilota di Formula 1 Fernando Alonso, attualmente pilota della McLaren, e di Anibal Linares, vincitore di tutte le corse d’asini della Spagna, la prima settimana di aprile ospiterà a Vibano, città delle Asturie nel nord della Spagna, il presidente della Pro loco ollolaese Pierpaolo Soro e il fantino Valentino Bussu per un gemellaggio che apre a nuovi orizzonti di promozione e valorizzazione delle tradizioni e della cultura della Sardegna.

<<Sono felicissimo - racconta entusiasta Valentino -. Non vedo l’ora di conoscere Anibal Linares e di scoprire come prepara gli asini per le corse. Tutto è successo per caso. Il fantino spagnolo ha cercato su internet informazioni sui palii degli asinelli in Italia e tra i tanti che ha visto è rimasto colpito da quello di Ollolai. In particolare, è rimasto incuriosito dal mio modo di cavalcare e così mi ha scritto su Facebook e abbiamo instaurato un rapporto di amicizia>>.

Valentino Bussu e Pierpaolo Soro partiranno alla volta di Vibano il primo aprile. Il fantino sardo prenderà parte prima a una corsa di cavalli organizzata sulla spiaggia e sarà poi l’ospite atteso di uno dei palii più importanti del territorio. Per l’occasione Anibal non correrà e cederà il suo asino più veloce a Valentino Bussu.

<<Questo viaggio per me - dice il fantino sardo - dal punto di vista professionale rappresenta un importante occasione di crescita e confronto. Sono molto contento per l’opportunità che mi è stata offerta>>.

Non nasconde la sua grande soddisfazione anche il presidente della Pro loco di Ollolai Pierpaolo Soro che da anni, con il supporto dell’intera comunità, porta avanti l’organizzazione del Palio degli asinelli, uno dei grandi eventi di agonismo, musica e spettacolo della Sardegna.

<<Ancora una volta - dice Soro – la rappresentanza di Ollolai porterà i colori della Sardegna oltre i confini dell’Isola. Ci siamo impegnati tanto per far crescere il Palio degli asinelli e finalmente, dopo tanti sacrifici, riusciamo a godere di grandi soddisfazioni. Il nostro campione Valentino Bussu è pronto per conquistare anche la Spagna!>>.

- VALENTINO BUSSU -

- Anibal Linares -