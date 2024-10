Nuove modifiche alla viabilità in centro a Cagliari per evitare che il traffico vada nuovamente in tilt a causa degli sbarramenti stradali legati al palazzo pericolante di viale Trieste.

Nella fascia oraria 0-24 in via Caprera, nel tratto compreso tra via Mameli e Corso Vittorio Emanuele, è stato istituito il senso unico. Divieto di sosta con rimozione forzata nello stesso tratto di strada. Istituito il divieto di sosta anche nel lato destro di Corso Vittorio Emanuele, nel tratto tra via Caprera e via Carloforte.

Divieto di transito, infine, in via Crispi nel percorso compreso tra via Angioy e via Sassari.