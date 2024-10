Capodanno a casa per le 26 famiglie del palazzo di via Vittorio Emanuele, ad Alghero, sgomberato ieri perché pericolante.

Il sindaco Mario Bruno ha infatti firmato nel tardo pomeriggio l'ordinanza con cui revoca il divieto d'accesso allo stabile, situato all'ingresso della cinta urbana cittadina.

Sollecitati dagli amministratori condominiali, i tecnici del comando provinciale dei vigili del fuoco avevano constatato gravi problemi strutturali alle colonne portanti, segnalando alle autorità competenti la necessità di intervenire con celerità per scongiurare drammatiche conseguenza.

L'evacuazione è servita per dipanare un contenzioso condominiale che durava da due anni e vedeva da una parte i proprietari pronti a pagare pur di mettere lo stabile in sicurezza, e dall'altra quelli non disposti a sborsare cifre ritenute esose. L'intervento dei vigili del fuoco e la notte passata fuori di casa è stata utile a sciogliere anche le riserve più strenue.

Ieri mattina la ditta incaricata dei lavori è entrata in azione alle 8:15 e ha completato il consolidamento in tempi record, consentendo agli ingegneri strutturisti delegati dal Comune di Alghero e dal condominio di accertare che il pericolo è rientrato.

In base alle loro relazioni, il sindaco Bruno ha così autorizzato le 26 famiglie, 44 adulti e 14 minori, a riprendere possesso dei propri appartamenti.