Le ventisei famiglie che abitano nella palazzina al numero 56 di viale Trieste a Cagliari, dichiarata pericolante, vivono ancora in una situazione di grande disagio. Sono trascorsi 21 giorni dallo sgombero e 76 persone sono costrette a rimanere ancora fuori casa.

In questi giorni sono stati ultimati i lavori per la messa in sicurezza dello stabile, sono stati eseguiti nuovi sopralluoghi da parte dei tecnici della Protezione civile e degli esperti e sono stati sollecitati altri interventi.

L'ultimo incontro proprio ieri, con la richiesta di ulteriori lavori e un nuovo collaudo di tutta la palazzina. Solo quando tutti gli interventi saranno ultimati e sarà eseguito il nuovo collaudo, le 26 famiglie potranno tornare a casa.