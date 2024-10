Riaprono al traffico via Roma e viale Trieste e finiscono i disagi per gli automobilisti. Oggi sono proseguiti i lavori all'interno della palazzina al numero 56 di viale Trieste che sabato scorso è stata evacuata perché dichiarata a rischio crollo.

Nel pomeriggio i tecnici del Comune sono tornati nello stabile per un nuovo sopralluogo per verificare lo stato degli interventi.

Al termine dell'ispezione è stata decisa la riapertura delle strade. Gli inquilini, invece, rimarranno ancora fuori perché, fa sapere l'amministrazione comunale, "permane la condizione di inagibilità del fabbricato e resta la necessità di lasciare transennata la porzione di marciapiede e di parcheggi di fronte al viale Trieste per delimitare l'area di cantiere per le operazioni di rinforzo strutturale attualmente in corso".

Terminati i lavori e dopo un nuovo sopralluogo, gli inquilini potranno tornare a casa.