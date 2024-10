Da richiesta di soccorso pervenuta alla sala operativa 115, la squadra di pronto intervento "4A" del distaccamento cittadino con sede portuale (squadra terra), è intervenuta intorno alle 6:20 circa per un incendio abitazione al piano terra di una palazzina in via Ada Negri a Cagliari.

Gli operatori del 115, all'arrivo sul posto, hanno provveduto a delimitare l"area e ad addentrarsi all'interno della struttura per localizzare l'appartamento coinvolto. In via precauzionale sono stati evacuati gli inquilini di tutti gli appartamenti.

Le fiamme sono state spente, hanno interessato un salotto e arredi. Inviata dalla sede centrale anche un autobotte in supporto. Sul posto presenti anche gli agenti della Polizia di Stato, Carabinieri, e personale sanitario invitato dal 118. Intervento ancora in corso.