Aveva 23 e tutta la vita davanti Zaira Luciano, la 23enne di Palau rimasta gravemente ferita in seguito a un incidente avvenuto lo scorso 10 ottobre a Baunei.

Quel terribile giorno, la giovane viaggiava su un quad condotto dal fidanzato, Carlo Sanna, di Ozieri, quando in prossimità di una curva, in una zona impervia, la coppia era precipitata in un dirupo per circa venti metri. Le condizioni di Zaira erano apparse da subito gravissime: la ragazza era stata trasportata con l’elisoccorso all’ospedale San Francesco di Nuoro. Ma Zaira ha riportato delle ferite troppo gravi e il suo cuore ha smesso di battere due giorni fa, giovedì 21. La notizia della sua morta ha sconvolto profondamente tutta la comunità di Palau che in questi giorni si sta stringendo al dolore di mamma Paola Bugnone e papà Marco Luciano.

Il corpo della ragazza, come riporta oggi La Nuova Sardegna, è stato restituito alla famiglia: il procuratore Biagio Mazzeo non ha ritenuto utile far eseguire l’autopsia. Il ragazzo Carlo, trasportato al Brotzu il giorno dell'incidente è stato già dimesso, dovrà ora rispondere di omicidio stradale.

Il dolore. “In questo momento è doveroso condividere il dolore immenso di Marco e Paola Luciano con un grande senso di rispetto, vicinanza, affetto e possibilmente preghiera, anche se la fede può essere messa a dura prova – ha scritto sui social don Paolo -. Il Signore ci aiuti ad essere prossimi dei nostri giovani. Un abbraccio fin Lassù alla giovane Zaira”.

I Fidali 77, in segno di lutto e di rispetto nei confronti della famiglia, hanno deciso di annullare la fiera del dolce in programma questo fine settimana.

“Sono stata tutto il giorno a chiedermi il perché, a cercare di trovare un motivo, a sperare che non fosse vero fino all’ultimo momento. Una persona positiva e solare che non ho mai visto abbattersi e che amava tantissimo la vita. È tutto così ingiusto biondina ti porterò sempre nel cuore”, ha scritto su Fb un ex compagna di Zaira.

E ancora: “Sei sempre stata una bimba meravigliosa e ora eri diventata una ragazza semplicemente incantevole, ogni volta pensavo al capolavoro che hanno fatto i tuoi genitori, in tutti i sensi perché tu eri splendida fuori ma anche dentro”.

“Sono sicuro che rimarrai al fianco di tutti i tuoi cari e li aiuterai a superare questo momento terribile. Giorno dopo giorno ti prenderai cura di loro che difficilmente riusciranno a dimenticare l'allegria che ti contraddistingueva”, le parole di un altro amico.