Si chiamavano Agnese Sperduti, 77enne professoressa di latino e greco in pensione originaria di Frosinone, e Pucci Sassano Iadecola, di 59 anche lei laziale.

Sono loro le due vittime dell'incidente stradale avvenuto la notte scorsa, lungo la strada statale 125, nei pressi del bivio per lo Stazzu Pulcheddu in territorio di Palau, in Gallura.

Le due amiche di trovavano in vacanza a Porto Rotondo ed erano entrambe appartenenti al Rotary Club. Si trovavano a bordo di una Lancia Y di colore bianco che, per cause ancora da chiarire, è andata a scontrarsi frontalmente con una Toyota Yaris con a bordo un uomo originario di Palau, rimasto ferito anche lui dallo schianto.

Sul posto una squadra dei Vigili del fuoco di Arzachena, che ha dovuto lavorare intensamente per liberare le quattro persone all'interno degli abitacoli: 3 donne in una vettura e un uomo nell'altra.

La strada è rimasta chiusa per oltre due ore. Sul posto anche il personale del 118 e i Carabinieri.