Uno dei due ha distratto il gestore del locale Kebab, in via Eleonora D'Arborea, mentre l’altro è entrato e si è subito diretto verso la cassa, portando via l’incasso, (stimato in circa 1200 euro).

Immediata la reazione del pakistano, accortosi di quanto stava accadendo, il quale ha cercato di fermare il secondo malvivente ma il complice lo ha colpito con una coltellata alla mano.

I due sono fuggiti facendo perdere le loro tracce, mentre la vittima ha subito chiamato il 112: sul posto le pattuglie dei Carabinieri, del Norm Radiomobile Quartu e della stazione di Sinnai, coordinati dal Tenente Giovanni Russo e dal Maggiore Valerio Cadeddu. Fortunatamente il pakistano guarirà in pochi giorni mentre è caccia ai due rapinatori.