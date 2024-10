Michele Pais (Lega), consigliere comunale di Alghero , ha commentato la situazione , relativa alla pulizia, in cui versano gli arenili della città del Nord Sardegna : “ È inaccettabile e sta causando disagi e danni, soprattutto ai concessionari e agli operatori turistici, che stanno subendo anche disdette delle prenotazioni anche a causa di pubblicità ingannevole ”.

Per Pais anche l'immagine di Alghero ne sta risentendo: “ Certamente non è responsabilità del nuovo Sindaco, ma chiediamo che si attivi immediatamente negli uffici per risolvere questo vero e proprio disastro ambientale, dove cumuli maleodoranti di alghe non solo sfregiano la bellezza e la praticabilità dei nostri arenili ma sono potenzialmente portatori di problemi sanitari ”.

“ Confido che il Sindaco intervenga immediatamente come primo suo atto di governo cittadino con azioni coraggiose che garantiscono bellezza, fruibilità e sicurezza del nostro splendido arenile oggi in totale stato di abbandono ”, ha concluso il consigliere.