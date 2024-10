Nel 2021 la Sardegna potrebbe diventare, per qualche giorno, il centro della diplomazia dei Paesi del Mediterraneo. Questo uno dei temi affrontati oggi, nel corso di un incontro tra il Presidente del Consiglio regionale Michele Pais e l’ambasciatore Sergio Piazzi, segretario generale dell’Assemblea parlamentare del Mediterraneo.

“La nostra isola – queste le parole di Pais – anche per la sua posizione geografica può essere il crocevia di scambi e di flussi tra i 34 stati membri della vostra Assemblea. Siamo orgogliosi – ha aggiunto - che abbiate pensato proprio alla nostra terra come sede nel 2021 della principale conferenza parlamentare della regione Euro Mediterranea”.

Piazzi ha illustrato l’attività dell’Assemblea il cui intento è quello della cooperazione politica, economica e sociale tra i suoi stati membri quale base per trovare soluzioni comuni e per garantire pace e prosperità durature per tutti i popoli del Mediterraneo.

“L’incontro di oggi – ha concluso il Presidente del Consiglio regionale – è solo il primo passo di una collaborazione costante e continua che legherà l’Assemblea del popolo sardo e quella dei paesi del Mediterraneo. La Sardegna crede fermamente nella pace, nella collaborazione tra i popoli e nella fratellanza. Solo uniti si possono creare le basi per un futuro più sereno e per conseguire quelle condizioni di benessere economico e spirituale che sono il presupposto di una società dove i popoli convivono in uno spirito di reciproca collaborazione”.