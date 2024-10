Il presidente del Consiglio regionale della Sardegna, Michele Pais, raccoglie il testimone del deputato Dario Giagoni, che ha dato le dimissioni da coordinatore regionale del Carroccio, e guiderà la Lega in Sardegna.

"Ringrazio Dario per l'impegno e i risultati e faccio i migliori auguri a Michele: la Lega continuerà con determinazione sulla strada della concretezza e dell'ascolto dei territori, conto di tornare al più presto in una terra meravigliosa come la Sardegna", commenta in una nota il leader Matteo Salvini che sottolinea "la soddisfazione per il lavoro della Lega in Regione, per gli amministratori che stiamo coinvolgendo nel nostro progetto e che dovranno essere sempre di più e per l'andamento dei tesseramenti".