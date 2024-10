La travagliata storia d'amore tra Serena Enardu e Pago potrebbe essere arrivata a un lieto fine. Il tira e molla che ha caratterizzato per anni la loro relazione potrebbe aver portato finalmente a un equilibrio fra i due. Il cantante, infatti, attraverso le pagine del settimanale Chi ha rivolto alla sua amata la proposta di matrimonio.

"Sono stata io a fare il primo passo e non mi vergogno a dirlo. Se avessi aspettato lui, mi avrebbe dedicato una canzone come Shakira ha fatto con Piqué", scherza lei.

"Nonostante ci fossimo evitati per quasi due anni, a metà agosto Pago è venuto a casa mia per salutare mio figlio Tommy, che andava a studiare negli Stati Uniti - ha raccontato ancora la Enardu -. Quel pomeriggio, a un certo punto, ho fatto in modo che rimanessimo soli per un caffè".

"Chiaramente era una scusa - ricorda lui sulle pagine di Chi -. Non ho finito neanche di berlo, l'ho fissata e le ho detto: Vado via che qua facciamo danni".

"L'ho accompagnato alla porta ed è andato via sul serio, questo str***o - ricostruisce l'influencer sarda -. La sera a cena, sapendo che il giorno dopo sarebbe partito, gli ho mandato un messaggio: Ti va di fare due chiacchiere?”. Pago: "Ho risposto 'Ho paura'. Poi sono andato da lei e abbiamo ripercorso tutto il lungo periodo che ci ha tenuto distanti, ma sempre vicini anche se non ci parlavamo. Poi siamo crollati uno nelle braccia dell’altra".

"La sovraesposizione ha distrutto tutto. Forse sarebbe andata così anche se non avessimo reso il nostro amore, ma oggi non possiamo giocare o permetterci di prendere alla leggera ogni singolo gesto che nasce dal nostro cuore. Insomma: adesso si fa sul serio".

Ora la proposta di nozze rivoltale da Pago: "Questo non significa che ci sposeremo domani", precisa Serena. "Faremo le cose con calma senza staccarci mai più. C’era bisogno di un terremoto nella nostra storia per cancellare quello che c’era prima. Oggi ci siamo ritrovati come nuovi, più maturi, pronti al vero amore".