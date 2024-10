Nella giornata odierna (27 dicembre), l’Agenzia nazionale per le erogazioni in agricoltura (Agea) ha firmato un nuovo decreto di pagamento da 3 milioni 230mila 307,08 euro per 80 domande presentate da agricoltori, allevatori e pastori sardi.

Per la Misura 6.1 del Programma di sviluppo rurale dedicata al primo insediamento dei giovani in agricoltura andranno 1 milione 267mila euro per 47 domande. mentre per la Misura 19 sul sostegno allo sviluppo locale Leader (SLTP – sviluppo locale di tipo partecipativo), 1 milione 295mila 217,65 euro per 12 domande.

Per la Misura 4.1 previsti 660mila 684,68 euro per 12 domande. Le risorse rimanenti andranno a coprire erogazioni per le Misure 3 sui Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e 10 sul pagamento per impegni agroclimatico-ambientali.