Altra boccata d’ossigeno per il mondo delle campagne. Nella serata di venerdì 28 dicembre, L’Agenzia nazionale per le erogazioni in agricoltura (Agea) ha firmato un nuovo decreto di pagamento da 1milione 64mila e 818,39euro

Le risorse serviranno a soddisfare 966 domande presentate per la Misura 13 del Programma di sviluppo rurale (PSR) sull’Indennità compensativa per le aziende ubicate in zone montante o in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici.