Ha incassato 600 euro da un operaio di Orgosolo come acconto per l'acquisto di un’auto, che messo in vendita online su una piattaforma commerciale di compravendita, e poi è sparito.

La vittima del raggiro si è così presentato nella locale Stazione Carabinieri e ha sporto denuncia.

Il truffatore, un 25enne della provincia di Verona, già noto alle forze dell’ordine per analoghi reati, è stato individuato dai Carabinieri della Stazione di Orgosolo.

Al termine degli accertamenti investigativi, il giovane è stato scoperto e denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di truffa.