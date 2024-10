Noi sardi siamo fatti così. Dateci la possibilità di divertirci e noi lo facciamo, tra l'altro anche bene.

Sono sette anni che a Pattada si tiene il Palio degli Asinelli, una manifestazione il cui successo va ricercato nell'infaticabile lavoro dell'Associazione Ippica Pattadese e nell'innata gioia del popolo di questo centro del Logudoro che a fine agosto si da appuntamento in piazza per riscoprire un mai perduto senso di appartenenza ai dieci rioni storici, sos ighinados.

Quest'anno, per la verità, saranno nove in gara visto che 'Antina non si presenterà al canape di Via Vittorio Emanuele II. A contendersi la vittoria saranno Sa Raga, Fronte 'e Concas, Su Eladolzu, Carrucalza, Pedra 'e Mola, Riu Toltu, Istria, Sa 'Uca 'e Aidu e i campioni in carica di Binza 'e Cheja che con la fantina Beatrice Cuguttu inseguono un triplete da record dopo due vittorie di fila (2013 e 2014).