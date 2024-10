E’ stata denunciata due giorni fa la scomparsa dalla residenza sanitaria assistenziale di Padru (Olbia Tempio) di un pensionato di 63 anni di Orune.

Di Salvatore Barmina, noto Barore, ancora non c’è nessuna traccia.

E’ stato visto l’ultima volta del 5 luglio, alle ore 16.30 circa, nel corridoio all’interno della stessa struttura.

L’uomo, alto 1.65, corporatura normale, con pochi capelli bianchi, soffre di disturbi psicologici, a volte è aggressivo. Forse si è allontanato per recarsi nella sua abitazione di Orune.

Barmina non si era mai allontanato per così tanto tempo, qualche volta passeggiava per qualche ora nei terreni circostanti l’istituto.

Quando è scomparso indossava maglia a mezze maniche e pantaloni di colore nero.

Chiunque avesse sue notizie è pregato di contattare le forze dell’ordine.

