La Stazione operativa del 115 ha ricevuto intorno alle 19,30 di ieri una richiesta d’intervento per un incidente stradale avvenuto in località "Sa Serra", in Comune di Padru.

Sul posto è stata inviata la squadra di Olbia, che ha provveduto a estrarre il conducente dell’auto tagliando le lamiere con l’ausilio delle cesoie idrauliche.

L’uomo, 80 anni, ha perso il controllo del mezzo uscendo fuori strada e andando ad impattare contro una cunetta.

L'auto è rimasta su un fianco e il conducente incastrato nell’abitacolo. Prontamente estratto, è stato affidato alle cure dei sanitari e trasportato all’ospedale di Olbia.