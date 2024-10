Intorno alle 07.20 di questa mattina la sala operativa dei Vigili del fuoco ha ricevuto una richiesta di soccorso per un incendio in una appartamento, località nuraghe "sa Serra", frazione di Padru.

Sul posto è stata inviata la squadra di Olbia, che ha raggiunto l’abitazione, non senza difficoltà, e ha avviato le operazioni di spegnimento. All’interno della struttura vi erano diverse bombole gpl, che sono state trasferite all’esterno.

Le cause del rogo sono in fase di accertamento da parte degli operatori Vvf. L’abitazione è stata dichiarata inagibile per le numerose fratture strutturali e il crollo parziale del tetto.