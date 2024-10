Tragedia, questa notte, sulla provinciale 24 che collega il comune di Padru con quello di Loiri Porto San Paolo. Un uomo di 78 anni, originario di Alà dei Sardi ma residente a Olbia, ha perso la vita.

Stando alla ricostruzione dei carabinieri, giunti sul posto allertati da alcuni automobilisti di passaggio, l'uomo sarebbe sceso dal cross over sul quale stava viaggiando da solo in direzione di Olbia quando l'auto, a causa della pendenza della strada, si è mossa e lo ha invistito in pieno, uccidendolo.

Quando sono arrivati i soccorritori, intorno a mezzanotte, il suv aveva ancora il motore acceso, la marcia in folle, senza il freno a mano tirato e con i fari accesi. Resta da capire il motivo per il quale l'uomo sia sceso dall'auto e come mai sia finito sotto il suv: non si esclude un malore. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco di Olbia e un'ambulanza con il personale del 118 che ha constatato il decesso dell'automobilista.