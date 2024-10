Anche quest’anno Padria ha deciso di aderire a Monumenti Aperti, la manifestazione per la promozione dei beni archeologici, paesaggistici e architettonici del territorio promossa dalla Imago Mundi Onlus di Cagliari e che quest’anno spegne le sue 23 candeline.

Un appuntamento che l’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Alessandro Mura ha deciso di confermare sulla scia del successo degli scorsi anni.

Tanti i gioielli che l’antica “Gurulis Vetus” mostrerà ai suoi visitatori nelle giornate di sabato 11 e domenica 12 maggio, tra cui le Chiese della Madonna degli Angeli, San Giuseppe, Santa Croce3 e Santa Giulia, “Palattu”, il nuraghe Longu, il museo archeologico e l’antico convento, senza trascurare i vari eventi collaterali.

Per far si che tutto riesca nel migliore dei modi è stata convocata per venerdì 22 marzo alle 19.00, proprio nei locali del convento francescano, una prima riunione organizzativa rivolta alle Associazioni, operatori commerciali e alle persone che vorranno collaborare.