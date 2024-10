“Lo sport è salute, educazione, inclusione, amicizia, allegria”. Inizia così un pensiero del Sindaco di Padria Alessandro Mura, pubblicato sull’ultimo numero di “Novas de Padria” che, sabato 29 giugno, vedrà realizzarsi uno dei punti che si era prefissato nel suo programma elettorale: la realizzazione di una cittadella sportiva.

Nuoto grazie alla presenza delle piscine, ma anche calcio, basket, tennis e atletica. Un’importanza, quella della pratica sportiva, alla quale il primo cittadino ha dedicato grande attenzione, non solo per quanto concerne l’agonismo. “L’aspetto formativo e sociale dello sport – scrive infatti Mura – è fondamentale per trasmettere e scambiare valori positivi che stimolino la crescita e il benessere dei giovani. Lo sport insegna ad esprimere le proprie potenzialità e a perseguire il raggiungimento di un obiettivo, a riconoscere i propri punti di forza e di debolezza, ad acquisire capacità tecniche e abilità, ad interagire socialmente, a mantenere in forma l’organismo dal punto di vista fisico e psichico, sia nell’ottica della prevenzione delle patologie e sia per il miglioramento della qualità della propria vita”.

L’inaugurazione, in programma alle 18.00, è solo la conclusione di una giornata che partirà alle 16.45 al Convento Francescano, con un seminario dal titolo “Il valore educativo dello sport”, organizzato dalla Uisp. In programma anche attività di basket, tennis, calcio a 5 e pallavolo.