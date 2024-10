Dopo Banari e Mara, anche un altro comune del Meilogu ha firmato il patto per l’attuazione della sicurezza urbana: Padria. Il documento, sottoscritto lo scorso 19 giugno dal Sindaco Alessandro Mura con il prefetto di Sassari, Giuseppe Marani, consentirà all’Amministrazione comunale di poter partecipare all’assegnazione di risorse destinate al finanziamento di nuovi sistemi di videosorveglianza.,

Assieme a Mura, il documento è stato firmato anche dai primi cittadini di Ploaghe Tempio Pausania, Muros e Trinità d'Agultu. All’incontro hanno preso parte anche i vertici provinciali delle forze di Polizia.

Un patto che si inquadra in un processo mirato all'incremento del dispositivo di prevenzione e contrasto alla criminalità diffusa e predatoria, in maniera tale da garantire la massima sicurezza per i cittadini.