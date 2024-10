Il Comune di Padria ha organizzato per domenica 21 ottobre una gita a Sorgono in occasione di “Autunno in Barbagia-Cortes Apertas” 2018, per “Sa ‘innenna, nel vino è l’arte, la storia, la festa”.

Come si legge nell'avviso pubblicato dall'Amministrazione, Sorgono è un paese ad antica tradizione vitivinicola del Mandrolisai, le cortes apertas non possono che essere dedicate soprattutto al vino. Inoltre «Sa Innenna allora, la vendemmia all’antica, dalla raccolta dell’uva trasportata in paese sul carro trainato dai buoi, a sa catziadura (la pigiatura dell’uva), con i visitatori che potranno prendere parte a tutte le fasi della vendemmia tradizionale, La preparazione del moscato, la distillazione delle vinacce per la preparazione s’abbardente, il salone e concorso Wine & Sardinia, le visite guidate alla cantina sociale del Mandrolisai».

Gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio dei Servizi sociali per compilare il modulo di adesione. La scadenza è fissata per il 18 ottobre. La partenza da Padria, più precisamente da piazza del Comune, è fissata per le 8.00 mentre il rientro è previsto per le 20.00.