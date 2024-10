Il Comune di Padria ha pubblicato il bando “Borse-Lavoro” 2018 per finanziare percorsi di avviamento, inserimento e accompagnamento nel mondo del lavoro dei giovani residenti di età compresa tra i 18 e i 40 anni.

Come si legge nel bando, l’obiettivo dell’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Alessandro Mura «è quello di avvicinare i giovani disoccupati di Padria al mondo delle professioni e dei mestieri, privilegiando quelli della tradizione artigiana, agricola e commerciale locale, con il duplice obiettivo di creare un legame tra le generazioni e migliorare la situazione dell’occupazione giovanile».

I settori di riferimento riguardano l’agricoltura, l’allevamento, gli antichi mestieri, le produzioni locali, la ristorazione e la libera professione. Le finalità è quella di promuovere una politica attiva del lavoro da destinare ai giovani, facilitare l’acquisizione di conoscenze pratiche abilità ed esperienze da parte dei giovani del territorio, l’attivazione di canali di relazione e collaborazione con le imprese e la promozione «attraverso la rete gli aspetti di attrattività del lavoro manuale presso imprese artigiane, agricole e presso piccole e medie imprese del territorio, facendo emergere gli aspetti interessanti, innovativi e maggiormente attraenti delle antiche professioni e dei mestieri manuali».

Le aziende o le imprese individuali (Cooperative di tipo A o B, Imprese private iscritte al registro delle Imprese della C.C.I.A.A o albi o registri regionali, Organizzazioni con o senza fine di lucro iscritte in Pubblici registri o Associazioni riconosciute), destinate ad ospitare i vincitori delle domande dovranno avere la sede operativa a Padria. Tra i requisiti, le imprese ospitanti non devono aver licenziato personale nei dodici mesi precedenti la dichiarazione di disponibilità ad attivare le borse lavoro. Inoltre, le stesse dovranno essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi, con normativa sulle assunzioni obbligatorie, sulla sicurezza sul lavoro, sui contratti collettivi, non dovranno essere in stato di fallimento e non dovranno aver attivato procedure di cassa integrazione nei 12 mesi antecendeti la data di pubblicazione del bando. Infine, dovranno garantire la presenza di un tutor aziendale.

Oltre alla residenza e al limite di età, i richiedenti ( dovranno essere in possesso dell’eventuale carta/permesso di soggiorno compatibile con l’attività lavorativa e «non usufruire nel periodo di svolgimento della borsa, di altri interventi simili erogati dal Comune di Padria (es. REIS)».

I soggetti ospitanti riceveranno la somma complessiva massima di 1350 euro mentre il Il borsista riceverà direttamente dal soggetto ospitante un’incentivo mensile di 400 euro per 16 ore settimanali. Il percorso avrà una durata di 3 mesi. Al termine, il soggetto ospitante dovrà presentare al Comune il registro delle attività controfirmato dal borsista, i documenti che attestano sia il pagamento delle competenze sia quello della copertura INAIL, oltre che una relazione conclsuiva sulle attività svolte.

Le domande dovranno essere presentate entro le 12.00 del 2 luglio a mano presso l’ufficio protocollo comunale (dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 13.00), tramite raccomandata con ricevuta di ritorno in busta chiusa, in cui andrà indicato il mittente e l’oggetto “Domanda per Borse Lavoro 2018”, all’indirizzo P.zza Comune 07015 Padria (non farà fede il timbro postale), oppure tramite posta elettronica pec protocollo@pec.comune.padria.ss.it.

In allegato andranno presentate le fotocopie dei documenti d’identità del richiedente e dell’aspirante borsista e la scheda anagrafica rilasciata dal Cnetro dell’impiego che comprova lo stato di disoccupazione o inoccupazione. «La domanda dovrà essere presentata utilizzando l’allegato modulo 1 (disponibile nel sito istituzionale , che dovrà essere sottoscritto dal titolare o legale rappresentante della ditta richiedente o dal lavoratore Autonomo o Professionista».

Per informazioni è possibile inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica finanziario@comune.padria.ss.it oppure presso il Comune di Padria (Responsabile del Servizio dottoressa Mariangela Arca) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00.