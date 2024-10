Il Comune di Padria e la Biblioteca comunale “Salvatore Sale” hanno deciso di celebrare la giornata mondiale del libro.

Protoganista sarà la cooperativa Loguidea che ha deciso di promuovere, per la giornata di martedì 24 aprile dalle 17.30, una serie di letture e giochi per i bambini che si terranno nei locali della biblioteca in via Nazionale.

Conosciuta anche come “Giornata del libro e delle rose”, la ricorrenza, di orgine catalana, è patrocinata dall’Unesco e ha la finalità di promuovere la lettura, la pubblicazione di libri e la protezione della proprietà intellettuale, meglio noto come copyright.

La data della ricorrenza è stata fissata il 23 aprile di ogni anno grazie alla risoluzione 3.18 adottata nel corso della ventottesima sessione della Conferenza Generale dell’Unesco che si è riunita a Parigi il 15 novembre del 1995.