«E' un giorno fondamentale per la storia d'Italia ed assume un particolare significato politico e militare in quanto simbolo della vittoriosa lotta di resistenza». È con queste parole, inserite nel suo sito istituzionale, che il Comune di Padria intende celebrare la festa nazionale della Repubblica Italiana, in programma il 25 aprile.

Per l’occasione, sarà deposta una corona nel monumento ai caduti, in piazza del Comune. Inoltre, vista anche la giornata festiva, la cooperativa Loguidea garantirà l’apertura del Museo civico archeologico dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 18.30.