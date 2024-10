Anche il Comune di Padria celebrerà la Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate con una solenne cerimonia che si terrà domenica 4 novembre. Un’occasione speciale in cui saranno ricordati non solo i padriesi caduti in tutte le guerre, ma anche il centenario dalla fine della prima guerra mondiale.

Una festività che, come si legge nella delibera di Giunta del 15 ottobre, «È ritenuta molto importante al fine della conservazione della memoria storica di

avvenimenti che tanto hanno contribuito alla formazione del nostro Stato e consolidato l’impegno civile di ogni cittadino».

La cerimonia inizierà alle 11.0 con la celebrazione della Santa Messa. A seguire la deposizione della corona nel monumento ai caduti in piazza del Comune, l’esecuzione dell’inno nazionale e la lettura del messaggio del Sindaco Alessandro Mura.