“Avvicinare i giovani disoccupati di Padria al mondo delle professioni e dei mestieri, privilegiando quelli della tradizione artigiana, agricola e commerciale locale, con il duplice obiettivo di creare un legame tra le generazioni e migliorare la situazione dell’occupazione giovanile”.

È questo l’obiettivo dell’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Alessandro Mura che pubblicato il bando per il progetto Borse Lavoro 2019.

Come si legge nel documento, si tratta di “Uno strumento educativo/formativo per facilitare l’inserimento nel mercato del lavoro di soggetti appartenenti alle cosiddette fasce deboli attraverso un’esperienza lavorativa. L’erogazione della borsa lavoro non costituisce un rapporto di lavoro dipendente con l’impresa ospitante”.

Il progetto riguarda i settori agricoltura, allevamento, antichi mestieri, produzioni locali, ristorazione e libera professione Tre i soggetti coinvolti: Il Comune di Padria (promotore), azienda o impresa individuale (ospitante) e i giovani dai 18 e ai 40 anni (destinatari).

come rimarca sempre il bando, gli enti ospitanti devono avere la sede operativa in loco e possono essere rappresentati da Organizzazioni con o senza fine di lucro iscritte in Pubblici registri, Associazioni riconosciute, Imprese private iscritte al registro delle Imprese della C.C.I.A.A o albi o registri regionali, se soggetti, oltre che cooperative di tipo A e B.

Tra i requisiti richiesti, non essere titolari di reddito di cittadinanza, essere in regola l’eventuale carta/permesso di soggiorno e non usufruire di altri sussidi comunali.

“I soggetti ospitanti – si legge nel bando –, risultati assegnatari del contributo a seguito di approvazione della graduatoria di cui all’articolo 10, riceveranno la somma complessiva massima di 1.350,00 a conclusione del progetto, commisurata a quanto sotto specificato. Il borsista riceverà direttamente dal soggetto ospitante l’incentivo mensile di € 400,00 per 14 ore settimanali”.

Le domande dovranno essere presentate entro il 17 ottobre alle 12 a mano, presso l’ufficio protocollo comunale dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 13.00, o in busta chiusa, con raccomandata con rivecuta di ritorno, all’indirizzo Piazza Comune 07015 Padria (SS) o attraverso la posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.padria.ss.it.

In allegato dovrà essere presentato il documento di riconoscimentyo del titolare della ditta richiedente e quella dell’interessato al conseguimento della borsa lavoro.