Si è concluso ieri notte, verso le 23, l'intervento di recupero da parte di una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico regionale di un escursionista in difficoltà, insieme al figlio 11enne, sul sentiero per Cala Goloritzè, sulla costa di Baunei.

L'uomo, un 52enne di Milano, si stava incamminando col figlio nel sentiero, quando nel rientrare si sono persi, non riuscendo più a orientarsi per ritrovare la via del ritorno. Verso le 20, il Soccorso Alpino e Speleologico è stato allertato dalla Centrale operativa del 118.

Immediatamente è partita una squadra composta da tre tecnici della Stazione Alpina Ogliastra, che dopo circa due ore è riuscita a raggiungere i due escursionisti, rintracciati anche grazie all'invio da parte loro del punto nel quale si trovavano.

Dopo averne verificato le condizioni di salute i due sono stati riaccompagnati alla loro auto.