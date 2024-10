Intorno alle 13:20 di oggi, i Vigili del fuoco di Tempio, coadiuvati dal nucleo sommozzatori del Comando, hanno tratto in salvo padre e figlia rimasti incastrati nella vegetazione al centro del Rio Coghinas.

I sommozzatori, calati col verricello al centro del fiume dall'elicottero Drago 143 giunto da Fertilia (Alghero) hanno recuperato i malcapitati aiutati dalla squadra terrestre, che li ha subito affidati alle cure del personale del 118.

Si tratta di due turisti francesi, un papà con la sua figlioletta che hanno rischiato di annegare nel fiume Coghinas. I due stavano facendo un'escursione con i Sup lungo il Coghinas, tra Viddalba e Santa Maria Coghinas, quando sono caduti in acqua e sono stati trascinati via dalla corrente.

