I cadaveri ritrovati in mare questo pomeriggio a poca distanza l'uno dall'altro sono dei due dispersi scomparsi da sabato sera dopo l'uscita in barca da Porto Pino. La conferma è arrivata dopo il riconoscimento da parte dei familiari.

Si tratta di Valentina Murgia, di 34 anni, residente in Germania, in Sardegna per le vacanze e del padre Gianmarco Murgia, 64 anni, di Giba, dipendente di una pizzeria a Masainas. Per le ricerche sono stati impiegati un velivolo ATR42 della Guardia Costiera, un elicottero A-109 della Sezione Elicotteri dei Carabinieri di Elmas e un elicottero AW 139 del Nucleo Aereo Guardia Costiera di Decimomannu, oltre a una motovedetta della Guardia Costiera di Cagliari e a due di Sant'Antioco.

Le salme sono state già trasferite nel cimitero di Sant'Antioco. Ancora nessuna traccia della barca, le ricerche continuano. Tra le ipotesi quella del tentativo del padre, ritrovato con i jeans addosso, di salvare la figlia in difficoltà in acqua. Ma la dinamica è ancora tutta da ricostruire.