Ha esposto lo striscione "25 aprile, io esco e protesto" il gruppo di pacifisti scesi a manifestare ieri, a Cagliari, in piazza Garibaldi. Le 13 persone, seppure abbiano mantenuto le distanze di sicurezza previste dalla normativa legata alla diffusione del coronavirus, non sono passate inosservate.

Sul posto sono intervenuti infatti gli agenti della Questura di Cagliari e gli uomini della Digos. I manifestanti sono stati tutti identificati e sanzionati per aver violato le prescrizioni sugli assembramenti. Rischiano anche una denuncia per lo striscione che incita in qualche modo a disobbedire. Prima del blitz alcuni manifesti erano stati affissi lungo le strade cittadine.