Così come tutti si aspettavano il Pd sosterrà Mario Bruno che a breve ritirerà le proprie dimissioni dalla carica di sindaco.

In un documento firmato da Pd, Pds, Mdp, Democratici per Alghero, Sinistra civica, Lista per Alghero e Gruppo misto di maggioranza si legge: "Da parte di tutti è emersa la necessità di superare le divisioni e di guardare uniti alle importanti sfide elettorali dei prossimi mesi a livello nazionale, regionale e locale. Prendiamo atto dell'insuccesso dell'alleanza politica scaturita dalle elezioni 2014 e dalla conclusione dell'esperienza che vedeva insieme sinistra, liste civiche, Udc e Upc oggi ci sono le condizioni perché ci sia una responsabilità comune e un rilancio dell'azione politico programmatica dell'amministrazione comunale".

Le priorità saranno “puc e urbanistica, riscossione dei tributi, razionalizzazione degli immobili pubblici e revisione della governance delle partecipate sono nodi imprescindibili per uno sviluppo della città al servizio del tutto ciò può avvenire meglio se a governare la città nel proseguo della legislatura vi sarà un sindaco con una maggioranza politica in consiglio comunale, perciò – concludono le forze di centro sinistra - è stato chiesto al sindaco di valutare il ritiro delle sue dimissioni".

Resta da sapere se il Pd, come ha dichiarato, garantirà solo un appoggio esterno al sindaco Bruno.