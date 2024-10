I dissapori degli ultimi giorni nati tra i candidati del centrodestra Ugo Cappellacci e di Sardegna Possibile Michela Murgia si sono risolti con una stretta di mano.

Infatti, prima di entrare negli studi del Tg3 regionale, per un confronto fra aspiranti governatori, Cappellacci ha detto a Murgia: "Mi dispiace se si è sentita offesa non era mia intenzione", riferendosi al paragone con la nave Concordia ("Michela Murgia ha detto che io sono lo Schettino della politica? Lei è la Costa Concordia della politica, perché come stazza ci siamo, affonderà di sicuro e poi è solita fare gli inchini agli armatori", aveva detto il presidente).

"Di queste battute - ha risposto Murgia col sorriso- ne faccia una al giorno".