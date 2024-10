Ancora un incidente mortale questo pomeriggio nell'Isola. Un motociclista 38enne ha perso la vita a Pabillonis. Si chiamava Gianluca Medda, il dramma si è consumato poco prima delle 16 in via Sardegna.

Il centauro viaggiava in sella a una Ducati e mentre percorreva la strada, per cause non accertate, ha perso il controllo della due ruote, andando a sbattere dopo la sbandata contro un camion parcheggiato.

Il 38enne, a causa del violento impatto, è stato sbalzato dalla moto, finendo sull'asfalto. Immediata la richiesta di soccorsi e l'arrivo sul posto dell'ambulanza del 118 e dei carabinieri. Nonostante l'arrivo dei sanitari per il 38enne non c'è stato nulla da fare.

I carabinieri della Compagnia di Villacidro stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell'incidente.