Ieri a Pabillonis, i carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari hanno deferito in stato di libertà un 43enne residente a Lucera, in provincia di Foggia, e un cittadino 36enne del Bangladesh residente a Napoli.

Ai militari era stata presentata una denuncia-querela per truffa da una 18enne di Pabillonis. Così, l’indagine posta in essere tramite il tracciamento bancario del flusso di denaro ha permesso di ricostruire come il 43enne in concorso con il cittadino straniero avesse pubblicato su un noto social network un annuncio di vendita di un Iphone 13 pro.

Con artifizi e raggiri, dopo aver avviato i contatti con l’acquirente, i due si erano fatti versare su una carta prepagata intestata al 43enne la somma di 550 euro, quale corrispettivo per la vendita del telefono, senza mai provvedere alla sua consegna.