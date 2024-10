E’ un appuntamento che sta riscuotendo sempre più successo e che sta diventando un appuntamento fisso in cui si “sfidano” i migliori produttori di olio extravergine della Sardegna. Ad organizzare è Coldiretti Nord Sardegna con il patrocinio del Comune di Sassari e in collaborazione con la Camera di Commercio di Sassari e l’Appos.

Il concorso è aperto agli hobbisti, ai frantoi e alle aziende. Per prendere parte al concorso è necessario consegnare la scheda di adesione e tre bottiglie di vetro verdi specifiche da olio da 500 cc rigorosamente in forma anonima.

Due bottiglie verranno utilizzate per l’analisi sensoriale mentre una bottiglia sarà utilizzata per l’analisi chimico – fisica. Le tre bottiglie contenenti gli oli partecipanti al concorso dovranno pervenire presso la sede della Coldiretti Nord Sardegna e/o sede Appos in via Budapest 10/a in Sassari, entro venerdì 8 marzo.

Per informazioni sul concorso si possono contattare la responsabile della segreteria provinciale Nord Sardegna Serena Sanna (e-mail serena.sanna@coldiretti.it; tel. 079/2112400) e il tecnico Appos, Luciana Putzolu (e-mail: info@appossassari.com; tel. 079/2112424).

Per tutti gli oli partecipanti, verrà predisposta e consegnata la scheda sintetica delle caratteristiche organolettiche e chimico fisiche. La proclamazione dei vincitori verrà ufficializzata in occasione della cerimonia di premiazione che si terrà a Sassari entro la prima decade di aprile.

“E’ un concorso che mira a valorizzare tutta la produzione dell’extravergine isolano – spiega il presidente di Coldiretti Nord Sardegna Battista Cualbu –. Una produzione spesso frammentata ma che racchiude delle eccellenze. Purtroppo quella dell’annata appena trascorsa è stata una delle peggiori. Acqua, grandinate e vento hanno compromesso il raccolto che è stato più che dimezzato”.

“Nonostante la poca produzione – evidenzia il direttore di Coldiretti Nord Sardegna Ermanno Mazzetti - stiamo riscontrando anche quest’anno un buon successo nelle iscrizioni che arrivano da tutta la Sardegna, per un concorso a cui è riservata sempre maggiore attenzione da parte dei produttori”.