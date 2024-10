È stato sorpreso a bere all’interno del bar nonostante fosse sottoposto al D.A.C.UR., recentemente emesso a suo carico dal Questore di Sassari.

Questa Misura di Prevenzione speciale riguarda “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza nelle città e per la prevenzione dei disordini negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico intrattenimento”, vietando l’accesso o anche di semplice stazionamento nelle immediate vicinanze di determinati luoghi pubblici o aperti al pubblico, come i bar, i ristoranti, le pizzerie o anche i circoli in cui si somministrano cibi e bevande.

I Carabinieri della Compagnia di Ozieri, durante la serata del 1° Novembre scorso, hanno individuato, accompagnato in caserma e denunciato il trasgressore, un 23enne originario del posto.

L’attività di controllo da parte dei militari dell’Arma continuerà ancora nei prossimi giorni.