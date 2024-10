Tumulti, gravi disordini, rissa e segnalazioni da parte dei cittadini per disturbo alla quiete pubblica: il questore di Sassari ha disposto la chiusura per 30 giorni di un bar di Ozieri.

“Nella notte tra il 23 e il 24 giugno – spiegano dalla Questura - il locale è stato oggetto di gravi disordini, arrivando alla devastazione degli arredi interni ed esterni e al tumulto generale, a seguito di una rissa generalizzata, che si placava immediatamente prima dell’arrivo delle Forze dell’Ordine, ma che portava i partecipanti a richiedere le cure del locale nosocomio. Del resto, erano state molteplici anche le segnalazioni da parte dei cittadini per disturbo alla quiete pubblica e al riposo delle persone, pervenute alla Questura di Sassari, a seguito delle quali, anche in data 26 marzo 2022, il personale della Squadra di Polizia Amministrativa della Questura di Sassari, unitamente a personale dell’Arma dei Carabinieri, aveva proceduto al controllo dell’esercizio di somministrazione in oggetto e nell’occasione aveva accertato l’intrattenimento musicale e danzante all’ interno da predetto esercizio, in violazione degli artt. 666 e 681 C.P., in combinato con l’ art. 80 T.U.L.P.S.”.

Dalla Questura si sottolinea inoltre: “Nonostante i ripetuti interventi da parte delle pattuglie delle FF.OO., il gestore e gli avventori del locale hanno mostrato indifferenza verso le prescrizioni in licenza, mettendo spesso in repentaglio la Pubblica Sicurezza e incolumità”.

Il Questore di Sassari ha quindi decretato la sospensione per 30 giorni della licenza emessa dal Comune di Ozieri e qualsiasi altra denuncia, licenza o autorizzazione, relativa alla gestione dell’esercizio pubblico sito in Ozieri, con la conseguente chiusura del locale per l’intera durata del provvedimento.

“Il provvedimento è stato adottato in via di evidente urgenza, anche in considerazione dell’allarme sociale determinato dai disordini avvenuti e del pericolo per la sicurezza Pubblica sia in generale che in particolare, verso i residenti nei pressi dell’esercizio, attesa inoltre la concomitanza del corrente periodo estivo e della maggiore frequentazione anche notturna del locale”, specificano dalla Questura.