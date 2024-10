I Vigili del fuoco di Ozieri sono intervenuti durante la mattina di oggi, lunedì 29 aprile, alle ore 7:45 in via Roma, nel centro Ozieri, per un incidente stradale in cui il conducente di un’auto è andato a scontrarsi contro un palo della luce.

La persona è stata soccorsa dai sanitari del 118 e portata al vicino ospedale cittadino per le cure del caso. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi.