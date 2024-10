Una giornata drammatica per la città di Ozieri, che piange il primo morto a causa del coronavirus proprio quando la situazione era in netto migliorando da diverse settimane. Sono stati mesi difficili per il centro del Monteacuto, che ha dovuto far fronte alla pandemia riuscendo a limitare i danni anche grazie alla professionalità di medici e infermieri del prezioso presidio sanitario rappresentato dall'ospedale Antonio Segni.

Oggi la notizia più difficile da accettare. Ad annunciare il decesso è stato il sindaco Marco Murgia con una nota diffusa sui canali istituzionali del Comune. "Giornata triste, la più triste in questo tempo di coronavirus che la storia ci ha dato di vivere - si legge nel comunicato -. Oggi è morto Massimo Mureddu. Non ce l'ha fatta a sconfiggere il virus che, tra i primi in città, aveva contratto".

"Ha lottato per 61 giorni in Terapia Intensiva dimostrando una tempra nel fisico di straordinaria caratura ma il male è stato più forte. In pensione da qualche anno, dopo aver lavorato in questo comune come idraulico/fontaniere dimostrando sempre una grande professionalità nel proprio mestiere, Massimo era apprezzato da tutti per il suo carattere affabile, gentile e sempre disponibile. Una perdita che ci rammarica e che simboleggia un senso di sconfitta".

"Per due mesi abbiamo sempre sperato che non ci fosse nessun decesso da Covid-19 a Ozieri. Oggi dobbiamo arrenderci davanti all’evidenza. A nome della città e dell'amministrazione comunale abbraccio virtualmente la moglie Salvina e tutti i parenti esprimendo profondo cordoglio per la dolorosa scomparsa dello stimatissimo Massimo".