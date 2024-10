Si è invaghito di una ragazza sarda e la ha perseguitata per settimane pretendendo il suo amore. Un consulente finanziario di 28 anni, originario della provincia di Modena, è stato raggiunto da provvedimento di ammonimento per atti persecutori e un foglio di via obbligatorio con divieto di soggiorno emessi dal questore di Sassari dopo la denuncia della ragazza e l'informativa del Commissariato di Ozieri.

La giovane, originaria di un centro del Logudoro, nel nord Sardegna, lavora come ragazza immagine in una discoteca di Firenze, e aveva conosciuto il consulente finanziario sui social.

Lui aveva iniziato subito a importunarla, senza tregua: utilizzando anche falsi profili le inviava continuamente proposte e foto in cui era ritratto seminudo. Sempre respinto, si era poi presentato alla discoteca dove lavora la ragazza ed era stato allontanato dai buttafuori.

Poi, avendo scoperto che la giovane rientrava in Sardegna, dai propri cari, per le festività natalizie, si è imbarcato anche lui per l'Isola e dopo una serrata ricerca è riuscito a scoprire l'indirizzo della ragazza. E ha ripreso la persecuzione, suonando insistentemente al campanello di casa, portando doni natalizi, chiedendo di incontrare la ragazza e di poter uscire insieme.

Tutto questo incurante della presenza dei genitori, che, ripetutamente, insieme alla figlia, gli hanno intimato di andare via e non ritornare. Vista l'insistenza, la famiglia della ragazza ha chiesto l'intervento di Polizia e Carabinieri, che più volte hanno allontanato il 28enne diffidandolo dal continuare nelle sue azioni. Se ora il consulente modenese non rispetterà l'ammonimento e il foglio di via potrà essere arrestato in flagranza.