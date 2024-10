“Oggi finalmente do anche una buona notizia. Sono felice di annunciarvi che è stato dimesso il nostro primo concittadino ricoverato a Sassari. È guarito e passerà la Pasqua con i propri cari”.

Ad annunciarlo è stato il Comune di Ozieri che ha voluto anche fare il punto della situazione: “Oggi (ieri nda) abbiamo i dati della Chirurgia che ieri non riuscivamo ad avere. Nove persone sono risultate positive e di conseguenza l'attività del reparto è stata sospesa. Il reparto è stato sanificato e tutti gli operatori, anche quelli risultati negativi, sono stati mandati a casa. Martedì nuova sterilizzazione del reparto e nuovi test per i soggetti con esito negativo. Se sarà confermato l'esito, questi ultimi torneranno in reparto per garantire il servizio”.

“Anche sulle strutture residenziali il quadro sembra definito – prosegue -. In una delle case di riposo, alla fine della settimana, con i risultati che arrivavano con una lentezza esasperante, sono risultati positivi tre operatori e un paziente che però era stato già trasferito al Policlinico di Sassari. L'altra casa ha incassato gli esiti negativi di tutti, operatori e ospiti”.

“Ricapitolando – conclude il Comune –, i positivi di Ozieri sono tutti, esclusi due, provenienti dall'Ospedale e da una Casa Anziani o loro congiunti. Sono quasi tutti asintomatici o con sintomi lievi, e solo due ricoverati”.