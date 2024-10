“Ha vissuto e miracolosamente superato la durissima campagna del Nord Africa, un inferno di fame, lande inospitali e morte, scampando alla sorte della maggior parte dei suoi commilitoni grazie all'intuito e alla voglia di vivere. Poi i campi di prigionia in Sudafrica e negli Stati Uniti, prima del ritorno in Patria dopo quasi due anni dalla fine del conflitto”. Il presidente del Consiglio comunale di Ozieri, Antonio Delogu, racconta così la vita del signor Agostino "Tineddu" Meloni, che ieri ha festeggiato ben 103 anni.

Delogu, il sindaco Marco Peralta e la consigliera comunale Loreta Meledina ieri sera hanno portato all’ultracentenario gli auguri di tutta la comunità.

“Abbiamo avuto la fortuna di incontrare una persona ed una famiglia felice che cura amorevolmente zio Tineddu e che ci ha aperto, con autentica gioia ed ammirevole accoglienza, le porte di casa per condividere insieme momenti di letizia e serenità - dice il primo cittadino -. Con i suoi aneddoti e racconti di vita vissuta, zio Tineddu ci ha riportato lucidamente ad un periodo della sua esistenza lontano nel tempo ma ricco di saggi ammonimenti e consigli”.

“È stata la prima volta da quando sono sindaco – precisa Peralta - che ho festeggiato il compleanno di un ultracentenario e devo dire che stare accanto a queste persone è piacevole, oltre che umanamente molto arricchente. Tanti auguri a Zio Tineddu ed a tutta la famiglia”.

“Zio Tineddu – continua il presidente del Consiglio comunale - ci ha cordialmente accolto nella sua casa, raccontando, a noi che pendevamo dalle sue labbra, le esperienze alle quali è riuscito a sopravvivere. L'occasione è stata un vero e proprio momento celebrativo. E lui, lucidissimo e brillantissimo, ci ha catturato con i suoi racconti. Il nostro desiderio è che possa continuare a vivere in pienezza come ha fatto fino a ora e che Dio gli conceda ancora una lunga vita in salute! Carissimi auguri”.